Политолог объяснил отказ Си Цзиньпина от участия в инаугурации Трампа

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Избранный президент США Дональд Трамп пригласил председателя КНР Си Цзиньпина на собственную инаугурацию исключительно в рекламных целях, участие глав государств в этой процедуре не предусмотрено, потому отказ китайского лидера не является неуважением. Об этом заявил политолог Юрий Светов. По его словам, в международной политике не принято «так громогласно» приглашать руководителей других стран на инаугурацию.
«Открытой демонстрации неуважения к Дональду Трампу со стороны Си Цзиньпина не было. А со стороны Трампа было неуважение к традициям, потому что инаугурация в США — это церемония, которую проводят для страны. А участие глав других государств не предусмотрено. Безусловно, есть такие господа, которые пытаются туда пролезть, но это в основном из марионеточных государств, таких как Украина», — пояснил эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».Также стало известно, что вместо Си Цзиньпина инаугурацию Трампа посетит посол Китая в США и его супруга, сообщают argumenti.ru. Американские СМИ писали, что такое решение 47-президента США «застало Пекин врасплох», так как там «привыкли к строгому протоколу и сложной динамике» в американо-китайских отношениях.
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