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NYT: ООН требует у экс-замгенсека с Украины $63 млн

NYT: ООН требует у экс-замгенсека с Украины Ваншельбойма $63 млн
13 декабря 2023, 03:25
Фото: iStock/travelview

Фото: iStock/travelview

ООН потребовала у экс-заместителя генсекретаря организации Виталия Ваншельбойма $63,6 млн на возмещение предпринятых им неудачных инвестиций. Об этом пишет New York Times (NYT) со ссылкой на соответствующие судебные документы.
«Ваншельбойм заявил, что его оштрафовали на сумму, равную годовой зарплате, и велели лично выплатить 63 626 806 долларов», — говорится в публикации.

Отмечается, что если бывший заместитель генерального секретаря ООН не выплатит требуемые средства, его лишат права на пенсию организации.


Газета уточняет, что у Виталий Ваншельбойм является гражданином Украины.

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#оон
#компенсация
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Украинские экстремисты владели предприятиями российского ВПК
«Коммерсант»: украинские экстремисты владели предприятиями российского ВПК
13 декабря 2023, 04:11

Фото: iStock/ alzay

Промышленный холдинг, имеющий заводы в четырех регионах России и поставляющий изделия для военно-промышленного комплекса страны, находился под управлением украинских граждан. Эта информация стала известна из материалов судебного процесса, пишет «Коммерсант».
По данным из дела, бывший министр транспорта и связи Украины, а также первый заместитель министра инфраструктурного развития Константин Ефименко и его сестра Елизавета Андреева являются членами экстремистской группировки. Они не только выступают против своей страны, включая публичные заявления в СМИ, но и активно поддерживают вооруженные силы Украины (ВСУ).

Согласно данным Генеральной прокуратуры России, Ефименко выступает в роли активного спонсора ВСУ. Через него не только поступают поставки продуктов, одежды и маскировочных сетей, но также осуществляется закупка дронов, тактических рюкзаков, аптечек и медикаментов. Ефименко сам не присутствует в России, передав контроль над активами своей сестре Елизавете Андреевой.

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#всу
#сбу
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Небензя завил о выданной США Израилю лицензии на убийства в Газе
Небензя: США несут ответственность за каждое убийство в Газе
13 декабря 2023, 03:51

Фото: istockphoto.com/Viktor Sidorov

США, отвергнув резолюцию СБ ООН по Газе, были обвинены постоянным представителем России при ООН Василием Небензей в ответственности за каждую смерть в этом регионе.
По словам Небензи, такие действия продолжают кровопролитие, принося новые трагические потери и вызывая разрушения, передает ТАСС.

Он выразил мнение, что США, в сущности, дали Израилю лицензию на убийства в секторе Газа.

7 декабря США использовали вето против резолюции СБ ООН, призывавшей к немедленному прекращению огня в этом регионе.

Однако 12 декабря подобное решение было принято Генассамблеей ООН, хотя 10 стран, включая США, Израиль, Чехию и Австрию, выступили против.

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#сша
#израиль
#мнение
#оон
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Байден: Возможности США помогать Украине стремительно заканчиваются
13 декабря 2023, 03:19

Фото: сайт Белого дома

Президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты быстро приближаются к тому моменту, когда у них не останется возможности направлять Киеву помощь. Об этом пишет ТАСС.
По словам американского лидера, Вашингтон продолжит поставлять Украине оружие и оборудование до тех пор, пока у него остаётся такая способность.

«Но без дополнительного финансирования наша возможность помогать Украине стремительно подходит к концу», — цитирует агентство слова Байдена.

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#оружие
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#сша
#украина
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Байден уклонился от вопроса о переговорах Украины с Россией
Байден не ответил, когда он посоветовал бы Украине начать переговоры с Россией
13 декабря 2023, 03:04

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Президент США Джо Байден избежал прямого ответа на вопрос о времени, когда он порекомендует Украине вести переговоры с Россией, передает ТАСС.
Задавая вопрос о стратегии на следующий год, журналисты спросили, на каком этапе в случае провала Байден посоветует Киеву обратиться к мирным переговорам.

Однако американский лидер уклонился от прямого ответа, подчеркивая успехи Украины. Он отметил, что с начала спецоперации Киев вернул более половины потерянных территорий.

Также Байден заявил, что Украина смогла противостоять российскому флоту, чтобы обеспечить «экспорт зерна и стали через Черное море для всего мира».

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#зеленский
#киев
#байден
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Маск высказался о судьбе Харькова и Одессы на фоне отказа Украины от переговоров
Маск поддержал мнение бизнесмена Сакса об угрозе потери Киевом Одессы и Харькова
13 декабря 2023, 02:32

Фото: iStock/Ruslan_Lytvyn

Илон Маск согласился с прогнозом о потенциальной утрате Украиной новых территорий, если не будет инициирован процесс переговоров.
Информация об этом появилась в соцсети X от предпринимателя Дэвида Сакса, который отметил, что Киев уже потерял Крым, Донецк, Луганск, значительную часть Херсонщины и Запорожья, а отказ от мира может привести к утрате других областей, включая Одессу и Харьков.

В комментариях к посту Маск выразил согласие с такой оценкой ситуации.

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#киев
#маск
#Харьков
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Генассамблея ООН отклонила поправку США с осуждением ХАМАС
Генассамблея ООН отклонила осуждающую ХАМАС поправку к резолюции по Палестине
13 декабря 2023, 01:40

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Предложение США об осуждении деятельности палестинского исламистского движения ХАМАС было отвергнуто Генеральной Ассамблеей ООН, передает ТАСС.
Поправка предлагала четкое осуждение серии террористических атак, начиная с 7 октября 2023 года, а также осуждение захвата заложников со стороны ХАМАС, не включая осуждение действий Израиля в тексте.

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#сша
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В США одобрили резолюцию о расследовании по импичменту Байдену
13 декабря 2023, 01:34

Фото: iStock/rarrarorro

Комитет по регламенту палаты представителей конгресса США поддержал резолюцию, предписывающую продолжить расследование по делу об импичменте американскому президенту Джо Байдену. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на трансляцию соответствующего заседания.
Девять членов комитета проголосовали «за», все они оказались республиканцами. Против резолюции проголосовали четыре законодателя из числа демократов.

В документе говорится, что необходимо продолжить разбирательства в рамках расследования, имеются ли достаточные основания для импичмента Байдену.

Ожидается, что 13 декабря палата представителей проголосует по резолюции.

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#конгресс сша
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Генассамблея ООН приняла резолюцию по Палестине с требованием о прекращении огня
13 декабря 2023, 01:12

Фото: iStock/diegograndi

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции, представленной Египтом и Мавританией, с требованием немедленно прекратить огонь в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом пишет ТАСС.
Всего за принятие документа проголосовали 153 страны, включая РФ, Бразилию, Канаду, Испанию, Иран, КНР, ОАЭ, Кубу, Францию и другие.

Десять стран выступили против, в их число вошли Израиль, США, Чехия и Австрия. 23 страны, включая Украину, ФРГ и Великобританию, воздержались от голосования.

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#рф
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Байден одобрил выделение Украине 200 миллионов долларов
12 декабря 2023, 23:56

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Президент США Джо Байден объявил о выделении Украине дополнительной военной помощи в размере 200 миллионов долларов, передает Reuters.
Это заявление было сделано во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, который посетил Белый дом.

Байден подчеркнул свою поддержку Украине, обещая продолжить поддерживать страну в борьбе.

Журналистка Экайла Гарднер также уточнила в своем сообщении, что Байден призвал Зеленского сохранять надежду, заверив, что США стоят на стороне Украины.

В ответ Зеленский заявил, что Украина готова к победе и выразил ожидание возможности начать использовать замороженные российские активы, оцененные в 300 миллиардов долларов.

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