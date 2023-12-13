NYT: ООН требует у экс-замгенсека с Украины $63 млн

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ООН потребовала у экс-заместителя генсекретаря организации Виталия Ваншельбойма $63,6 млн на возмещение предпринятых им неудачных инвестиций. Об этом пишет New York Times (NYT) со ссылкой на соответствующие судебные документы.
«Ваншельбойм заявил, что его оштрафовали на сумму, равную годовой зарплате, и велели лично выплатить 63 626 806 долларов», — говорится в публикации.
Отмечается, что если бывший заместитель генерального секретаря ООН не выплатит требуемые средства, его лишат права на пенсию организации.
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Диана Аванесян