NYT: Под влиянием Путина у Трампа сформировалось негативное мнение об Украине

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Президент России Владимир Путин привил бывшему американскому президенту Дональду Трампу негативное отношение к Украине. Нелицеприятное мнение об этой стране сложилось у Трампа под влиянием российского лидера.
Такое мнение высказывают обозреватели издания The New York Times. В публикации указывается, что это произошло во время встречи Путина и Трампа в немецком Гамбурге в 2017 году. Тогда бывший в то время госсекретарём США Рекс Тиллерсон вышел из зала и передал встревоженным советникам президента свои записки.
Тиллерсон тогда заявил, что им всем придётся потрудиться, чтобы изменить мнение Трампа относительно Украины. По словам экс-госсекретаря, ему пришлось наблюдать, как российский президент «проводит мастер-класс» по формированию мышления своего американского коллеги.
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Александр Бойцов