Трамп пообещал посетить Украину после встречи с Зеленским

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Кандидат в Президенты США Дональд Трамп допустил, что возможно скоро еще раз встретится с лидером Украины Владимиром Зеленским. И обещал посетить Украину. Об этом экс-президент сообщил в интервью телеканалу Fox News 27 сентября.
«Очень даже может состояться», — ответил Трамп на вопрос журналиста о новой встрече с Зеленским.
Кроме того кандидат в президенты пообещал лично посетить Украину.
Встреча Трампа и Зеленского в Нью-Йорке состоялась 27 сентября и продлилась около часа. Политик согласился встретиться с главой киевского режима после того, как опубликовал письмо от администрации Зеленского с просьбой о встрече. При этом ранее в окружении Зеленского заявили американским журналистам, что Трапм якобы приглашал киевского лидера в свою резиденцию, а тот отказался.
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Лия Мурадьян