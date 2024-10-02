Стало известно, чем сейчас занимается Трамп, и как это связано с Украиной

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Кандидат в президенты США Дональд Трамп занимается иранским вопросом, а также переговорами по украинскому конфликту на случай победы на выборах. Такое мнение выразил экс-госсекретарь США Майк Помпео.
«Он уже ведет переговоры… Он может не вернуться к власти, он может проиграть выборы, но на случай, если он победит, он уже посылает сигналы миру», — сказал Помпео в центре аналитики Policy Exchange, отвечая на вопрос о намерениях республиканца.Выборы в США запланированы на 5 ноября. Два основных претендента на пост хозяина Белого дома республиканец Дональд Трамп и демократ Камала Харрис. Последняя заменила в предвыборной гонке действующего заокеанского лидера Джо Байдена.
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Никита Кротов