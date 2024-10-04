Трамп заявил, что предстоящие выборы могут стать последними для США

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Предстоящие выборы президента в США могут стать последними при победе кандидата от демократов Камалы Харрис. Об этом заявил кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп, слова которого приводит газета Guardian.
Политик призвал своих сторонников приложить все возможные усилия для победы республиканцев, поскольку в обратном случае страна «отправится к чертям».
По словам Трампа, это могут быть последние выборы в истории США, если победу одержит Харрис. Ранее подобное мнение высказывал американский бизнесмен Илон Маск.
Напомним, что выборы президента США пройдут 5 ноября.
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По словам Трампа, это могут быть последние выборы в истории США, если победу одержит Харрис. Ранее подобное мнение высказывал американский бизнесмен Илон Маск.
Напомним, что выборы президента США пройдут 5 ноября.
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Анастасия Чинкова