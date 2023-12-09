На Западе заявили о хаосе в ВСУ из-за неопределенности по поводу помощи США

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Аналитик из Центра стратегических и международных исследований Макс Бергманн в интервью газете New York Times (NYT) выразил опасения по поводу последствий неопределенности в предоставлении помощи США для Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, это приводит к хаосу и затрудняет планирование операций на фронте.
По его словам, украинские военные сталкиваются с трудностями в разработке долгосрочных стратегий, так как имеют ограниченное представление о поступлении необходимых боеприпасов.
NYT указывает на сокращение помощи, которую Вашингтон оказывает Киеву. По данным издания, стоимость поставок боеприпасов и оборудования ВСУ значительно снизилась в сентябре в сравнении с началом года — с нескольких миллиардов до сотен миллионов долларов.
В конце ноября и начале декабря было обещано поставить Украине новое оружие на сумму в сто и 175 миллионов долларов соответственно. Эксперты предполагают, что Пентагон пытается наиболее рационально распорядиться оставшимися средствами для обеспечения поддержки в долгосрочной перспективе.
Эксперт Майкл Кофман отмечает, что военная помощь Киеву сейчас находится в крайне ослабленном состоянии, что приводит к нехватке боеприпасов на фронте.
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NYT указывает на сокращение помощи, которую Вашингтон оказывает Киеву. По данным издания, стоимость поставок боеприпасов и оборудования ВСУ значительно снизилась в сентябре в сравнении с началом года — с нескольких миллиардов до сотен миллионов долларов.
Эксперт Майкл Кофман отмечает, что военная помощь Киеву сейчас находится в крайне ослабленном состоянии, что приводит к нехватке боеприпасов на фронте.
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Артем Кузьмин