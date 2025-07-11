Спецслужбы Украины готовы передать России координаты бригады ВСУ для провокаций

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Украинские спецслужбы готовы передать российской разведке координаты позиций 143-й отдельной механизированной бригады ВСУ для организации провокаций внутри своей страны. Об этом представители российских силовых структур сообщили в беседе с ТАСС.



Отмечается, что командование фактически бросило бригаду на великобурлукском направлении в Харьковской области.

Теперь для организации провокаций на территории Украины спецслужбы киевского режима выразили готовность предоставить России реальные координаты позиций этой бригады ВСУ.

Несколько дней назад губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своём Telegram-канале сообщил, что украинцы начали передавать России по специальному каналу данные о расположении зданий ТЦК (местных военкоматов).

Анастасия Чинкова

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