Трамп будет настаивать на территориальных уступках Украины при соглашении с Россией

12 июля 2025, 11:45

Telegraph: Трамп потребует от Киева территориальных уступок при соглашении с РФ

Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)

Администрация президента США Дональда Трампа принудит Украину на территориальные уступки в случае подписания соглашения о мирном урегулировании с Россией. Такие сведения приводит газета The Daily Telegraph.