Трамп будет настаивать на территориальных уступках Украины при соглашении с Россией

Telegraph: Трамп потребует от Киева территориальных уступок при соглашении с РФ
Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)

Администрация президента США Дональда Трампа принудит Украину на территориальные уступки в случае подписания соглашения о мирном урегулировании с Россией. Такие сведения приводит газета The Daily Telegraph.



Белый дом дал понять, что при посредничестве Трампа в урегулировании конфликта между Россией и Украиной последней, вероятнее всего, придётся пойти на уступки территорий. Причиной же этого являются заметные успехи ВС РФ в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

При этом европейские партнёры Киева обеспокоены такой стратегией американского президента, поскольку он может «продавать» этот вариант соглашения без согласия Украины. В связи с этим, в Брюсселе могу предложить альтернативный подход.

Анастасия Чинкова

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