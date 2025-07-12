Трамп будет настаивать на территориальных уступках Украины при соглашении с Россией
Администрация президента США Дональда Трампа принудит Украину на территориальные уступки в случае подписания соглашения о мирном урегулировании с Россией. Такие сведения приводит газета The Daily Telegraph.
Белый дом дал понять, что при посредничестве Трампа в урегулировании конфликта между Россией и Украиной последней, вероятнее всего, придётся пойти на уступки территорий. Причиной же этого являются заметные успехи ВС РФ в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
При этом европейские партнёры Киева обеспокоены такой стратегией американского президента, поскольку он может «продавать» этот вариант соглашения без согласия Украины. В связи с этим, в Брюсселе могу предложить альтернативный подход.
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