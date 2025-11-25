NYT: RT и Sputnik усиливают влияние на территории Латинской Америки
RT и Sputnik усиливают влияние в Латинской Америке и глубже проникают в Мексику. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на американских дипломатов.
Отмечается, что число просмотров RT en Español в соцсети X в 2023 году составило 715 миллионов, когда как в 2022 году было чуть более 190 тысяч просмотров. Издание называет эти цифры «тревожными». А некоторые эксперты и вовсе считают, что Вашингтон проигрывает в информационной войне.
«В этом и проблема: в глобальном плане США уходят из информационного пространства и на их место приходит Россия», — цитирует материал RT.
Кроме того, новое «расследование» американской НПО «Германский фонд Маршалла»* и НКО Factchequeado, которые следят за испаноязычными СМИ, показало, что RT в Латинской Америки обучает журналистов и студентов. При этом участники во время такого тренинга RT в Венесуэле поднялись и скандировали: «Да здравствует Россия!», «Да здравствует Путин!».