NYT: RT и Sputnik усиливают влияние на территории Латинской Америки

25 ноября 2025, 16:09

Фото: iStock/Pavel Byrkin

RT и Sputnik усиливают влияние в Латинской Америке и глубже проникают в Мексику. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на американских дипломатов.





Отмечается, что число просмотров RT en Español в соцсети X в 2023 году составило 715 миллионов, когда как в 2022 году было чуть более 190 тысяч просмотров. Издание называет эти цифры «тревожными». А некоторые эксперты и вовсе считают, что Вашингтон проигрывает в информационной войне.





«В этом и проблема: в глобальном плане США уходят из информационного пространства и на их место приходит Россия», — цитирует материал RT.