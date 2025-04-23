WP: США закрыли группу по преступлениям России на Украине

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В США упразднена межведомственная группа по якобы преступлениям России на Украине. Об этом сообщает Washington Post.
«В ходе ранее не сообщавшегося шага была упразднена должность координатора, которая была предусмотрена законом и которая подразумевала сбор разведданных по всем госагентствам о зверствах России, совершенных на Украине. По словам трех нынешних и бывших официальных лиц, межведомственная рабочая группа во главе с этим координатором также была расформирована», — пишет издание.
Ранее стало известно, что рейтинг президента США Дональда Трампа достиг минимума с момента второго избрания на пост главы страны. Данные свидетельствуют о том, что уровень поддержки политика снижается постепенно с каждым месяцем. По мнению экспертов, все из-за преследования слишком либеральных, по его мнению, университетов.
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Иван Мусатов