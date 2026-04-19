Президент Колумбии Петро пригрозил США восстанием

19 апреля 2026, 00:59

Фото: iStock/Phillip Van Zyl

Страны Латинской Америки могут поднять восстание против США, если Вашингтон не пересмотрит свои планы в отношении региона. Об этом в интервью испанской газете El País заявил президент Колумбии Густаво Петро.





Глава государства раскритиковал подход администрации Белого дома, назвав его политикой вымогательства и шантажа в отношении латиноамериканских стран. В беседе с журналистом колумбийский лидер провел историческую параллель.



«Это система, подобная той, что существовала при короле Испании столетия назад. И каков был ответ Латинской Америки? Восстание. Именно это произойдет сейчас, если правительство США не сможет переосмыслить свои отношения с Латинской Америкой», — сказал Петро.