Запад испугался предупреждения верховного лидера Ирана Вашингтону
Британская газета Daily Express назвала «пугающей» угрозу верховного лидера Ирана аятоллы Моджтабы Хаменеи, который пообещал нанести Соединённым Штатам новое поражение.
В публикации отмечается, что иранский лидер выступил с «сенсационным обращением», в котором жёстко раскритиковал Дональда Трампа и американские войска. В субботу Хаменеи заявил, что военно-морские силы Исламской Республики готовы к новому удару по США и Израилю. Представитель центрального штаба «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари сообщил, что Вооружённые силы Ирана восстановили военный режим контроля над Ормузским проливом в ответ на американскую блокаду.
Накануне Тегеран разрешил проход через пролив всем коммерческим судам до окончания перемирия, объявленного 8 апреля. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи пояснил, что ограничения сняли после достижения договорённости о прекращении огня в Ливане.
Дональд Трамп поблагодарил Иран, но отказался снимать блокаду иранских портов до заключения полноценной сделки. По словам американского лидера, Тегеран якобы пообещал больше не перекрывать Ормузский пролив и принял все условия будущего соглашения, включая свёртывание ядерной программы.
