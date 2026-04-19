КСИР заявил о спецоперации против шпионов США и Израиля
В результате спецоперации на севере Ирана сотрудники Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали 69 человек. Об этом информирует агентство ISNA со ссылкой на заявление пресс‑службы организации.
Согласно официальному сообщению, арестованные связаны с США и Израилем через антииранские монархические группировки и оппозиционные СМИ. КСИР выдвигает против задержанных обвинения в шпионаже, планирование подрывных и диверсионных акций.
В ходе обысков у подозреваемых изъяли огнестрельное оружие и телекоммуникационную аппаратуру. Теперь их ожидает суд.
Ранее президент Колумбии Густаво Педро обратился к истории и напомнил США, что бывает, когда страны Латинской Америки подвергаются серьезному внешнему давлению.
