КСИР заявил о спецоперации против шпионов США и Израиля

КСИР заявил об аресте 69 шпионов Израиля и США
В результате спецоперации на севере Ирана сотрудники Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали 69 человек. Об этом информирует агентство ISNA со ссылкой на заявление пресс‑службы организации.



Согласно официальному сообщению, арестованные связаны с США и Израилем через антииранские монархические группировки и оппозиционные СМИ. КСИР выдвигает против задержанных обвинения в шпионаже, планирование подрывных и диверсионных акций.

В ходе обысков у подозреваемых изъяли огнестрельное оружие и телекоммуникационную аппаратуру. Теперь их ожидает суд.

