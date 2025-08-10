CNN: Зеленский может приехать на Аляску во время встречи Путина и Трампа
Владимир Зеленский будет на Аляске во время встречи российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, но не примет в ней участия. Об этом информирует CNN.
По словам одного из представителей Белого дома, любое мероприятие с Зеленским, вероятно, состоится после переговоров глав государств. Уточняется, что Вашингтон не исключает участие Зеленского в каких-либо встречах на Аляске.
Напомним, президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске 15 августа 2025 года. Центральной темой встречи станет реализация плана территориального обмена в рамках урегулирования украинского конфликта.
