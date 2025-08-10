Отец Маска высказался о дружбе между Россией и США
Россия и США могут подружиться в будущем. Об этом сообщил Эррол Маск, отец американского миллиардера Илона Маска, передает РИА Новости.
Он выразил уверенность в том, что страны смогут установить между собой дружественные отношения.
«Я бы сказал, что да», — ответил Маск-старший на вопрос о перспективах взаимопонимания между государствами.
В ходе своего выступления на московском форуме в июне Маск назвал Россию одной из лучших стран. Бизнесмен также дал высокую оценку личности главы российского государства Владимира Путина.
Напомним, президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске 15 августа 2025 года. Подробнее читайте в материале «Радио 1».