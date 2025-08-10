Отец Маска высказался о дружбе между Россией и США

10 августа 2025, 07:21

РИА Новости: Отец Илона Маска убежден, что Россия и США могут стать друзьями

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Россия и США могут подружиться в будущем. Об этом сообщил Эррол Маск, отец американского миллиардера Илона Маска, передает РИА Новости.





Он выразил уверенность в том, что страны смогут установить между собой дружественные отношения.





«Я бы сказал, что да», — ответил Маск-старший на вопрос о перспективах взаимопонимания между государствами.