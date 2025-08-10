Мерц надеется, что на встрече Путина и Трампа будет достигнут прорыв по Украине
Канцлер Германии Фридрих Мерц рассчитывает, что на предстоящей встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске будет достигнут прорыв в урегулировании конфликта на Украине. Об этом он сообщил в интервью телеканалу ARD.
Мерц подчеркнул, что боевые действия между РФ и Украиной продолжаются уже более трех лет. По его словам, настало время положить конец конфликту двух государств.
«Мы надеемся на прорыв 15 августа. Прежде всего, чтобы наконец-то было прекращение огня. И на возможность мирных переговоров на Украине», — добавил канцлер.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске 15 августа 2025 года. Центральной темой встречи станет реализация плана территориального обмена в рамках урегулирования украинского конфликта.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.