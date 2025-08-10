Мерц надеется, что на встрече Путина и Трампа будет достигнут прорыв по Украине

10 августа 2025, 17:46

Фото: iStock/photosvit

Канцлер Германии Фридрих Мерц рассчитывает, что на предстоящей встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске будет достигнут прорыв в урегулировании конфликта на Украине. Об этом он сообщил в интервью телеканалу ARD.





Мерц подчеркнул, что боевые действия между РФ и Украиной продолжаются уже более трех лет. По его словам, настало время положить конец конфликту двух государств.





«Мы надеемся на прорыв 15 августа. Прежде всего, чтобы наконец-то было прекращение огня. И на возможность мирных переговоров на Украине», — добавил канцлер.