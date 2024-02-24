NYT: США провалили компанию по изолированию России

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Попытки США изолировать Россию провалились. Об этом пишет газета The New York Times.
Ранее агентство Reuters писало, что заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд назвала новые санкции против России «сокрушительными». Она подчеркнула, что очень ждёт их вступления в силу. По её словам, будет введено сотни новых санкций, которые затронут российский военно-промышленный комплекс.
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Анастасия Чинкова