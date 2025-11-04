04 ноября 2025, 22:34

Bloomberg: США развертывают новое оружие для глушения спутников РФ и КНР

Фото: istockphoto/rarrarorro

Американские военные близки к развертыванию двух новых систем для временного глушения вражеских разведывательных спутников. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные Космических сил США.