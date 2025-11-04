США развертывают новое оружие для глушения спутников РФ и КНР
Американские военные близки к развертыванию двух новых систем для временного глушения вражеских разведывательных спутников. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные Космических сил США.
В материале говорится, что системы Meadowlands и Remote Sensing Terminals (RMT) дополнят уже принятый на вооружение в 2020 году комплекс Counter Communications System. Все эти средства будут размещаться по всему миру и служить противодействию нарастающей космической угрозе со стороны Китая, отмечают обозреватели.
По состоянию на июль, на орбите у КНР насчитывается более 1 189 спутников, свыше 510 из которых используются для разведки, наблюдения и рекогносцировки, позволяя обнаруживать авианосцы, экспедиционные силы и авиационные формирования США.
Система Meadowlands, разработанная L3Harris, отстаёт от графика на несколько лет, но ожидается её введение в строй в этом финансовом году. RMT уже размещают за рубежом в нераскрытых точках и используют в режиме ограниченного раннего применения во время испытаний.
В Пентагоне подчёркивают, что такие средства глушения имеют «чисто оборонительный» характер, тогда как эксперты считают, что это увеличивает число открыто признанных наступательных контркосмических систем США с одной до трёх.
