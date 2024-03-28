NYT: США скрыли от России часть информации об угрозе теракта в «Крокусе»

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Американские спецслужбы не передали России всю имеющуюся у них информацию об угрозе теракта в «Крокус Сити Холле», поскольку боялись раскрыть свои источники. Об этом сообщает The New York Times.
Директор ФСБ Александр Бортников ранее сообщал, что переданная в начале марта информация носила общий характер и не содержала какой-либо конкретики. Российские спецслужбы, по его словам, реагировали на это сообщение.
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Анастасия Чинкова