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«США, Великобритания и Украина не имеют отношения к теракту в «Крокусе»: Госдеп США

Спикер Госдепа США отреагировал на заявление Бортникова про «украинский след»
27 марта 2024, 22:40
Фото: iStock/vincent_ruf

Фото: iStock/vincent_ruf

США, Великобритания и Украина не имеют отношения к теракту в «Крокус Сити Холле», заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер. Его слова приводит ТАСС.
О том, что за терактом стоят Вашингтон, Лондон и Киев во вторник 26 марта сообщил глава ФСБ России Александр Бортников. По его мнению, первичные данные от обвиняемых в теракте подтверждают «украинский след».

Бортников при этом уточнил, что все возможные версии будут прорабатываться следствием.


Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер решительно не поддержал подобные суждения, сказав, что они совершенно не обоснованные.

«Мы ясно дали понять, что нет никаких доказательств причастности Украины к этому, потому что Украина в этом не участвовала», — сказал Миллер.

Вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» и начала в упор расстреливать людей. После злоумышленники стали обливать зажигательными смесями кресла в зрительном зале, что вызвало масштабный пожар в помещении.

Количество убитых в ходе теракта по официальным данным составляет 143 человека, количество пострадавших — 360.

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#крокус сити холл
#теракт
#сша
#фсб
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ТАСС: Путин назвал бредом заявления, что Россия собирается воевать с НАТО
28 марта 2024, 00:22

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не собирается воевать с НАТО. По его словам, это «просто бред». Такое заявление глава российского государства сделал в ходе встречи с военными лётчиками, проходящими подготовку в 344-м центре переучивания лётного состава МО РФ.
«То, что говорят по поводу того, что мы собираемся после Украины нападать на Европу, — это полная чушь, запугивание своего населения исключительно для того, чтобы выбивать из них деньги, из своих людей. Тем более на фоне того, что экономика садится, а уровень жизни падает», — сказал Путин.
Слова о возможном нападении на Польшу, Прибалтику и Чехию — это способ обмануть население этих стран, добавил президент.

Ранее глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что государства-члены альянса готовы к потенциальному столкновению с Российской Федерацией. А президент США Джо Байден заявлял, если России удастся одержать победу в конфликте с Украиной, то следующими станут Прибалтика, Швеция, Финляндия.

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#россия
#нато
#владимир путин
#военные
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Депутат Журавлев призвал присвоить Украине статус террористической организации
27 марта 2024, 22:47

Фото: iStock/Techin24

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предложил присвоить Украине статус террористической организации из-за её постоянного покушения на жизнь мирного населения России.
«Я много раз призывал к тому, чтобы террористической организацией объявить всю Украину, а не только СБУ. Киев постоянно пытается покушаться на жизнь гражданского населения РФ. Это именно терроризм. Наша страна такими вещами не занимается», — отметил в беседе с NEWS.ru Журавлев.

Он добавил, что в случае, если Украина получит такой юридический статус, то все связи с ней будут запрещены, российские спецслужбы смогут на законных основаниях выявлять и наказывать пособников и препятствовать финансированию Киева.

Ранее глава ФСБ России Александр Бортников заявил, что США, Великобритания и Украина имеют прямую причастность к теракту в «Крокус сити холле».

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#фсб
#украина
#киев
#сбу
#терроризм
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США заявлениями о теракте хотят отвлечь внимание, заявил Песков
Песков: США заявлениями о теракте намерены переключить внимание с чего-то
27 марта 2024, 21:49

Фото: сайт Кремля

США активно заявляют только об одной версии о виновниках теракта в «Крокус Сити Холле», что может говорить об их намерении переключить внимание с чего-то другого. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что в настоящее время нет возможности высказать какую-то одну версию, поскольку следствие продолжается. Поэтому по меньшей мере странно, что США заявляют только об одной единственной версии. Это может говорить о том, что власти хотят переключить внимание с чего-то, заявил Песков в беседе с «Известиями».

Отметим, что в настоящее время американские власти придерживаются версии о том, что теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» устроили представители ИГИЛ*.

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*запрещённая в России террористическая организация
#сша
#теракт
#дмитрий песков
#крокус сити холл
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Express: Байден заявил о несуществующей железной дороге на упавшем в США мосту
27 марта 2024, 20:46

Фото: iStock/Massimo Giachetti

Президент США Джо Байден оказался в центре скандала после того, как заявил о своих многочисленных поездках на поезде через обрушившийся мост в городе Балтимор. Как сообщает издание Express, на том мосту никогда не существовало железнодорожных путей.
Внутри страны на президента сразу же обрушился шквал критики и обвинений в попытки использовать трагедию с обрушившимся мостом для своего политического рейтинга. Американцы истолковали слова Байдена как политическую агитацию в свою пользу.

Ранее сообщалось, что автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта рухнул в Балтиморе после того, как опору моста протаранил контейнеровоз. На момент аварии по мосту двигался поток автомобилей, несколько из них с большой высоты упали в воду.

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#сша
#мост
#авария
#джозеф байден
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Глава ГУР Буданов назвал Telegram угрозой Украине
27 марта 2024, 20:41

Фото: iStock/Silent_GOS

Telegram является проблемой для национальной безопасности Украины, но его можно использовать в интересах страны. Такое мнение о мессенджере высказал глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов*, передает издание «РБК-Украина».
«Мессенджер во многом наносит разрушительный эффект здесь внутри», — считает Буданов*.
Он отмечает, что в Telegram любой человек может создать новостной канал и делиться с людьми информацией, которая, в том числе, может оказаться недостоверной. Потому Киев считает эту платформу проблемой для национальной безопасности страны.

«Платформа создает условия, в которых лидерами мнений могут стать случайные люди без образования и компетенций, а это способствует распространению в обществе недостоверной информации», — заключил глава Главного управления разведки (ГУР) Украины.
Ранее о вредных составляющих пользования платформой говорили в Верховной Раде Украины. Группа депутатов Рады 25 марта зарегистрировала законопроект о госрегулировании мессенджера Telegram на территории страны.

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* внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
#украина
#кирилл буданов
#разведка
#гур украины
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Латвия объявила о выдворении российского дипломата
В МИД Латвии объявили российского дипломата персоной нос грата
27 марта 2024, 20:25

Фото: iStock/Ruma Aktar

Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш объявил одного из российских дипломатов персоной нон грата. Ему предписано покинуть страну до 10 апреля включительно, сообщается на официальном сайте ведомства.
Причиной для такой меры, по заявлениям министерства, стало некое недопустимое и провокационное публичное выступление.

В связи с этим, 27 марта МИД вызвало временного поверенного в делах России в стране Олега Зыкова и выразило протест из-за действий дипломата.

Ранее в этот день стало известно, что Швеция намерена разместить свои войска в Латвии, расширив тем самым присутствие НАТО у западной границы России. Размещение войск начнётся в ноябре этого года.

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#латвия
#россия
#мид
#дипломат
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Путин вышел на центральную площадь Торжка к собравшимся там людям
27 марта 2024, 20:02

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин вышел из машины к собравшимся на центральной площади Торжка людям. Кадры со встречи опубликовал в своем Telegram-канале Павел Зарубин.
Сообщается, что российский лидер вышел из машины и подошел к собравшимся людям, его встретили с восторгом. По словам одной из женщины, находившейся там, все ждали встречи с главой государства.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что у России нет недружественных государств, есть недружественные элиты этих государств, о чем он сообщил во время встречи с работниками в сфере культуры в Тверской области.

Напомним, Владимир Путин приехал в город Торжок в Тверской области. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что визит российского лидера связан с Днем работника культуры.

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#владимир путин
#город
#женщины
#дмитрий песков
#лидер
#рф
#встреча
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Путин заявил, что у России нет недружественных стран
Путин: у России нет недружественных стран, есть недружественные элиты этих стран
27 марта 2024, 19:34

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России нет недружественных государств, есть недружественные элиты этих государств. Об этом Путин сообщил на встрече с работниками культуры Тверской области.
По словам главы российского государства, в европейской культуре есть много хорошего, но в современной жизни этих стран также имеется множество проблем. Путин отметил, что у РФ есть уникальная возможность понаблюдать, что происходит в Европе и постиндустриальном обществе, а также правильным образом реагировать на это.

Ранее российский лидер заявил, что у России есть множество союзников даже в недружественных странах. Он отметил, что у РФ появляется все больше сторонников во всем мире. Особенно он отметил сферу традиционных ценностей.

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#путин
#песков
#рф
#европа
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В МИД РФ сообщили о получении информации от Британии по делу Скрипалей
Захарова: Россия получила ответ от Британии на запрос о деле Скрипалей
27 марта 2024, 19:31

Фото: сайт Кремля

Власти Великобритании впервые с 2018 года поделились информацией в ответ на российский запрос по ситуации вокруг Сергея и Юлии Скрипалей. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова рассказала, что Юлия Скрипаль отклонила предложение России о консульском содействии, а о судьбе Сергея Скрипаля британский МИД и вовсе не написал ни слова.

В 2018 году Скрипали отравились нервно-паралитическим веществом «Новичок», после чего были госпитализированы в критическом состоянии в учреждение здравоохранения Великобритании. Тогда МИД Британии возложил ответственность за данный инцидент на российскую сторону. Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль ранее был осужден в России за шпионаж в пользу Великобритании.

«Реагируя на требования предоставить информацию об официальных итогах расследования инцидента в Солсбери, английские дипломаты сообщили, что не будут комментировать эту тему, поскольку соответствующие юридические процедуры все еще продолжаются», — поделилась информацией Захарова.
Российская сторона категорически отвергает все обвинения в свой адрес и не берет ответственность за причинения вреда здоровью семье Скрипалей.

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* Признан террористом и экстремистом на территории РФ
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#мид рф
#великобритания
#мария захарова
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