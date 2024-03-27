«США, Великобритания и Украина не имеют отношения к теракту в «Крокусе»: Госдеп США

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США, Великобритания и Украина не имеют отношения к теракту в «Крокус Сити Холле», заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер. Его слова приводит ТАСС.
О том, что за терактом стоят Вашингтон, Лондон и Киев во вторник 26 марта сообщил глава ФСБ России Александр Бортников. По его мнению, первичные данные от обвиняемых в теракте подтверждают «украинский след».
Бортников при этом уточнил, что все возможные версии будут прорабатываться следствием.
Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер решительно не поддержал подобные суждения, сказав, что они совершенно не обоснованные.
Вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» и начала в упор расстреливать людей. После злоумышленники стали обливать зажигательными смесями кресла в зрительном зале, что вызвало масштабный пожар в помещении.
Количество убитых в ходе теракта по официальным данным составляет 143 человека, количество пострадавших — 360.
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Бортников при этом уточнил, что все возможные версии будут прорабатываться следствием.
«Мы ясно дали понять, что нет никаких доказательств причастности Украины к этому, потому что Украина в этом не участвовала», — сказал Миллер.
Вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» и начала в упор расстреливать людей. После злоумышленники стали обливать зажигательными смесями кресла в зрительном зале, что вызвало масштабный пожар в помещении.
Количество убитых в ходе теракта по официальным данным составляет 143 человека, количество пострадавших — 360.
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Мария Федоровцева