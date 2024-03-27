США заявлениями о теракте хотят отвлечь внимание, заявил Песков

Фото: сайт Кремля
США активно заявляют только об одной версии о виновниках теракта в «Крокус Сити Холле», что может говорить об их намерении переключить внимание с чего-то другого. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Анастасия Чинкова