NYT: США уведомили ЕС о выходе из группы по расследованиям против России

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Соединённые Штаты покидают специальную группу по «расследованию» действий России на Украине. Об этом американская сторона негласно уведомила представителей Евросоюза.
Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на неназванные источники. В публикации уточняется, что американское министерство юстиции «тайно» проинформировало европейских чиновников, что представители США больше не будут участвовать в работе указанной межнациональной группы.
По данным издания, эта группа ведёт также расследования в отношении руководства Белоруссии, Северной Кореи и Ирана. Вашингтон присоединился к данной «инициативе» в ноябре 2023 года. Ожидается, что Белый дом официально огласит информацию о выходе США из группы 17 марта. В администрации Трампа объясняют такое решение необходимостью более эффективно перераспределить государственные расходы, сообщают авторы материала.
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По данным издания, эта группа ведёт также расследования в отношении руководства Белоруссии, Северной Кореи и Ирана. Вашингтон присоединился к данной «инициативе» в ноябре 2023 года. Ожидается, что Белый дом официально огласит информацию о выходе США из группы 17 марта. В администрации Трампа объясняют такое решение необходимостью более эффективно перераспределить государственные расходы, сообщают авторы материала.
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Александр Бойцов