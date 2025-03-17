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NYT: США уведомили ЕС о выходе из группы по расследованиям против России

Фото: istockphoto/Photoboyko

Фото: istockphoto/Photoboyko

Соединённые Штаты покидают специальную группу по «расследованию» действий России на Украине. Об этом американская сторона негласно уведомила представителей Евросоюза.
Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на неназванные источники. В публикации уточняется, что американское министерство юстиции «тайно» проинформировало европейских чиновников, что представители США больше не будут участвовать в работе указанной межнациональной группы.

По данным издания, эта группа ведёт также расследования в отношении руководства Белоруссии, Северной Кореи и Ирана. Вашингтон присоединился к данной «инициативе» в ноябре 2023 года. Ожидается, что Белый дом официально огласит информацию о выходе США из группы 17 марта. В администрации Трампа объясняют такое решение необходимостью более эффективно перераспределить государственные расходы, сообщают авторы материала.

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#россия
#расследование
Reuters: Трамп запланировал телефонный разговор с Путиным на 18 марта
17 марта 2025, 08:20

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп собирается провести телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным во вторник 18 марта. Во время беседы он планирует обсудить вопросы территорий и контроля над атомными электростанции.
Об этом сообщил журналистам сам глава Белого дома.

«Я думаю, мы будем говорить о территориях... Мы будем говорить об электростанциях, потому что это большой вопрос», — передаёт слова Трампа информационное агентство Reuters.

Американский президент также добавил, что с обеими сторонами конфликта в настоящее время проводятся дискуссии относительно разделения активов. По его словам, за минувшие выходные была проделана большая работа, которая позволяет надеяться, что вооружённому противостоянию на Украине удастся положить конец.

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Times: Британия хочет разместить на Украине миротворцев на неограниченный срок
17 марта 2025, 05:28

Фото: iStock/ikholwadia

Великобритания планирует разместить на Украине миротворцев без ограничения срока их пребывания в стране. Об этом пишет газета Times.
«Это будет долгосрочное обязательство, речь идет о годах... Столько, сколько потребуется для сохранения мирного соглашения и сдерживания России», — говорится в сообщении.

В газете отмечают, что ряд стран рассматривает идею о размещении миротворцев на Украине. В общей сложности планируется отправка до 30 тысяч солдат. Военный контингент будет представлен армиями Великобритании, Франции, Турции, Канады и Австралии.

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Замглавы МИД РФ Грушко: Запад терпит стратегическое поражение на Украине
17 марта 2025, 03:20

Александр Грушко (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

По словам заместителя главы МИД России Александра Грушко, Запад терпит стратегическое поражение в конфликте на Украине. Об этом дипломат рассказал в своем интервью для «Известий».
«На самом деле конфликт подошёл к фазе, когда стратегическое поражение терпит Запад. Потому что по всем трем компонентам, на которые делается расчет, — военное поражение на поле боя, развал экономики и в конечном счёте, как они выражаются, смена режима — результат ровно противоположный», — поделился с изданием Грушко.

Дипломат отметил, что ситуация на поле боя уже известна. Если же говорить об экономике, то ее рост в России на сегодняшний день равен 4%. При этом в Евросоюзе данный показатель варьируется от 0,1 до 1%.

Ранее Грушко поделился требованиями РФ в процессе переговоров по украинскому конфликту. Одним из основополагающих факторов являются гарантии безопасности и отказ Украины от членства в НАТО.

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Уиткофф: США обсуждают Украину с заинтересованными странами из Европы
17 марта 2025, 02:48

Фото: iStock/Photoboyko

США ведут диалог по украинскому вопросу с заинтересованными странами из Европы, в числе которых Великобритания, Норвегия, Франция и Финляндия. Об этом рассказал спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф.
«Мы ведем дискуссии со всеми заинтересованными европейскими странами. Это Франция, Великобритания, Норвегия, Финляндия, все остальные», — заявил Уиткофф в эфире телеканала CNN.

Ранее стало известно о визите Стивена Уиткоффа в Москву для встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Последний передал главе США Дональду Трампу информацию, которая после была передана спецпосланником.

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Бывший президент Грузии Саакашвили предстанет перед судом 17 марта
17 марта 2025, 01:47

Фото: iStock/Zolnierek

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили предстанет перед судом 17 марта, где ему вынесут приговор за незаконное пересечение границы. Об этом пишет РИА Новости.
«Резолютивная часть будет объявлена в понедельник, 17 марта, в 11.00 (10.00 мск)», — рассказал агентству судья Михаил Джинджолия.

Задержание Саакашвили случилось 1 октября 2021 года. Это произошло после его возвращения в Грузию из Украины. Экс-президент пересек границу на пароме, где прятался в грузовике, перевозившем молочную продукцию.

Суд уже приговорил Саакашвили к девяти годам колонии за незаконную растрату государственных средств. К тому же политик заочно приговорен к шести годам тюрьмы. После вынесения нового приговора, он отправится в колонию до 2030 года.

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