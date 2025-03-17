Уиткофф: США обсуждают Украину с заинтересованными странами из Европы

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США ведут диалог по украинскому вопросу с заинтересованными странами из Европы, в числе которых Великобритания, Норвегия, Франция и Финляндия. Об этом рассказал спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф.
«Мы ведем дискуссии со всеми заинтересованными европейскими странами. Это Франция, Великобритания, Норвегия, Финляндия, все остальные», — заявил Уиткофф в эфире телеканала CNN.
Ранее стало известно о визите Стивена Уиткоффа в Москву для встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Последний передал главе США Дональду Трампу информацию, которая после была передана спецпосланником.
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