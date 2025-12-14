Стала известна дата прощания с послом России в КНДР Александром Мацегорой

14 декабря 2025, 05:20

Прощание с послом РФ в КНДР Александром Мацегорой состоится 16 декабря в Москве

Александр Мацегора (Фото: Telegram-канал «Посольство России в КНДР» @RusEmbDPRK)

Прощание с российским послом в Пхеньяне Александром Мацегорой состоится во вторник, 16 декабря, в Москве. Об этом сообщили в Telegram-канале «Посольство России в КНДР».





Напомним, что Александр Мацегора ушел из жизни 6 декабря 2025 года в возрасте 70 лет. Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил президенту России Владимиру Путину соболезнования в связи с этой утратой.





«Прощание с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Корейской Народно-Демократической Республике А.И. Мацегорой состоится 16 декабря 2025 года (вторник) в 11:00 в Зале прощаний Центральной клинической больницы по адресу ул. Маршала Тимошенко, 25», — уточнили в дипмиссии.