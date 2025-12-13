Орбан раскрыл, какой шаг ЕС можно приравнять к «объявлению войны» России
Орбан: Кража российских активов станет «объявлением войны» Евросоюза с Россией
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что изъятие замороженных активов РФ будет равносильно объявлению войны со стороны Евросоюза (ЕС). Фрагмент его выступления опубликовал в социальной сети X официальный представитель правительства страны Золтан Ковач.
Венгерский политик выразил свое мнение во время митинга в городе Мохач. Орбан подчеркнул, что конфискация сотен миллиардов евро, принадлежащих какой-либо стране, никогда в истории не оставалась без ответа.
«Манипуляции с российскими активами, изъятие российских активов станет объявлением войны», — предупредил он.
Евросоюз разослал в постпредства «инструкции по общению» с российскими дипломатами
Премьер-министр Венгрии добавил, что если позволить изъять даже часть средств, то это может открыть путь к полномасштабному разграблению страны.
Ранее Чехия заявила об отказе финансировать Украину и призвала Европейскую комиссию найти альтернативные источники средств.
12 декабря председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обратилась к президенту США Дональду Трампу с призывом не вмешиваться во внутренние дела ЕС.