Орбан раскрыл, какой шаг ЕС можно приравнять к «объявлению войны» России

13 декабря 2025, 23:21

Орбан: Кража российских активов станет «объявлением войны» Евросоюза с Россией

Виктор Орбан (Фото: www.kremlin.ru)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что изъятие замороженных активов РФ будет равносильно объявлению войны со стороны Евросоюза (ЕС). Фрагмент его выступления опубликовал в социальной сети X официальный представитель правительства страны Золтан Ковач.





Венгерский политик выразил свое мнение во время митинга в городе Мохач. Орбан подчеркнул, что конфискация сотен миллиардов евро, принадлежащих какой-либо стране, никогда в истории не оставалась без ответа.





«Манипуляции с российскими активами, изъятие российских активов станет объявлением войны», — предупредил он.