Зеленский: готовится соглашение по производству дальнобойного оружия на Украине
Киевские власти вместе с ЕС подготавливают соглашение по совместному производству дальнобойного оружия на Украине. Об этом заявил Владимир Зеленский в своем telegram-канале.
«Мы готовим уже в ближайшее время и новые договоренности с нашими партнерами в Европе для инвестиций именно в украинское производство. И прежде всего производство именно беспилотного и дальнобойного элемента... Ударные дроны, перехватчики, крылатые ракеты, украинская баллистика - это ключевые элементы. Все должны производить мы», — говорит Зеленский в опубликованном видеообращении.
Сообщения о появлении первой баллистической ракеты украинского производства появились еще в конце августа прошлого года. Тогда об этом рассказал сам Зеленский. Позднее его слова подтвердил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк. Последний отметил, что дальность нового оружия составляет 600-700 километров.