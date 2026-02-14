NYT: Трамп намерен нанести удары по объектам ядерной программы Ирана

14 февраля 2026, 00:07

Дональд Трамп (Фото: iStock/olya_steckel)

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность военных действий против Ирана в случае провала переговоров с Тегераном. Речь идет о потенциальных ударах по объектам ядерной и ракетной программ страны.