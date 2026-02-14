NYT: Трамп намерен нанести удары по объектам ядерной программы Ирана
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность военных действий против Ирана в случае провала переговоров с Тегераном. Речь идет о потенциальных ударах по объектам ядерной и ракетной программ страны.
Как сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников, в числе обсуждаемых сценариев — атаки на ядерную инфраструктуру и средства запуска баллистических ракет. Кроме того, рассматривается вариант отправки подразделений спецназа для операций против отдельных военных объектов.
При этом представители команды национальной безопасности призвали президента не спешить с решениями. По информации издания, Трамп согласился повременить, пока Пентагон наращивает ударные возможности и укрепляет оборону в 11 странах региона, которые могут оказаться под угрозой в случае ответных действий Ирана.
