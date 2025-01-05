NYT: Трамп принял премьер-министра Италии Мелони в своей резиденции во Флориде

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В США состоялась встреча избранного президента страны Дональда Трампа и премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Будущий хозяин Белого дома принял главу итальянского правительства в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на собственные источники. По информации издания, Мелони хочет стать «главной союзницей» Трампа в Европе. Точная повестка переговоров пока неизвестна, но, вероятно, итальянский премьер может попытаться смягчить возникшие разногласия между «бывшим-будущим» президентом США и политиками стран Евросоюза.
Встреча Мелони и Трампа проходит накануне визита пока ещё действующего американского президента в Италию, который пройдёт 9-12 января. Там Байден намерен встретиться с премьер-министром, а также с Папой Римским Франциском.
С момента избрания резиденцию Трампа посетили уже несколько лидеров государств. Он уже принял в Мар-а-Лаго премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, президента Аргентины Хавьера Милея и канадского премьера Джастина Трюдо.
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Встреча Мелони и Трампа проходит накануне визита пока ещё действующего американского президента в Италию, который пройдёт 9-12 января. Там Байден намерен встретиться с премьер-министром, а также с Папой Римским Франциском.
С момента избрания резиденцию Трампа посетили уже несколько лидеров государств. Он уже принял в Мар-а-Лаго премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, президента Аргентины Хавьера Милея и канадского премьера Джастина Трюдо.
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Александр Бойцов