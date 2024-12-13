Президент Аргентины официально стал гражданином Италии

Избранный президент США Дональд Трамп пригласил председателя КНР Си Цзиньпина на собственную инаугурацию исключительно в рекламных целях, участие глав государств в этой процедуре не предусмотрено, потому отказ китайского лидера не является неуважением. Об этом заявил политолог Юрий Светов. По его словам, в международной политике не принято «так громогласно» приглашать руководителей других стран на инаугурацию.