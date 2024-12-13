Президент Аргентины официально стал гражданином Италии

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Президент Аргентины Хавьер Милей получил итальянское гражданство, сообщила газета Messaggero, ссылаясь на правительственные источники.
Официальное объявление ожидается во время его визита в Рим, где он встретится с премьер-министром Италии Джорджей Мелони и примет участие в мероприятии партии «Братья Италии».
Милей, дед которого эмигрировал из Калабрии в Аргентину в начале XX века, ранее отмечал, что на три четверти является итальянцем. Новый статус подчеркивает его связи с Италией и историческое наследие его семьи.
Ранее «Радио 1» сообщало, что были раскрыты детали побега Асада из Сирии.
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Милей, дед которого эмигрировал из Калабрии в Аргентину в начале XX века, ранее отмечал, что на три четверти является итальянцем. Новый статус подчеркивает его связи с Италией и историческое наследие его семьи.
Ранее «Радио 1» сообщало, что были раскрыты детали побега Асада из Сирии.
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Мария Моисеева