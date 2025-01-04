В США назвали решение Трампа, которое уничтожит НАТО

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
НАТО грозят катастрофические последствия в случае реализации плана избранного президента США Дональда Трампа о присоединении Гренландии к Штатам. Об этом сообщает издание The Hill.
Отмечается, что захват Гренландии при возражении Дании, являющейся членом НАТО, означает конец Североатлантического блока, поскольку ни один альянс не сможет выжить, если его ведущая держава нарушает территориальную целостность другого участника.
В декабре Трамп назвал «абсолютной необходимостью» для США владеть Гренландией. Таким заявлением он прокомментировал решение о назначении экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри новым американским послом в Дании.
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Анастасия Чинкова