Дипломаты США попросили исключить Украину из заморозки иностранной помощи

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Американские дипломаты обратились в Государственный департамент США с просьбой исключить программы, связанные с Украиной, из 90-дневного замораживания иностранной помощи. Об этом сообщает Financial Times (FT).
«Американские дипломаты запросили срочное исключение программ, связанных с Украиной, из 90-дневного замораживания иностранной помощи и приказов о «прекращении работ», изданных госсекретарем Марко Рубио», — уточняет издание.Особое внимание уделяется работе Агентства США по международному развитию (USAID) на Украине. Представители бюро по делам Европы и Евразии в госдепартаменте считают, что исключение этой программы из указа Дональда Трампа об ограничениях критически важно для обеспечения национальной безопасности.
Издание отмечает, что документы и источники подтверждают срочность этого обращения, поскольку замораживание помощи может негативно сказаться на текущих программах, связанных с Украиной.
Ранее «Радио 1» передавало, что Трамп отменил ограничения Байдена на поставки авиабомб Израилю.
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