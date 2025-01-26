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Дипломаты США попросили исключить Украину из заморозки иностранной помощи

FT: Дипломаты США запросили исключение Украины из заморозки иностранной помощи
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Американские дипломаты обратились в Государственный департамент США с просьбой исключить программы, связанные с Украиной, из 90-дневного замораживания иностранной помощи. Об этом сообщает Financial Times (FT).
«Американские дипломаты запросили срочное исключение программ, связанных с Украиной, из 90-дневного замораживания иностранной помощи и приказов о «прекращении работ», изданных госсекретарем Марко Рубио», — уточняет издание.
Особое внимание уделяется работе Агентства США по международному развитию (USAID) на Украине. Представители бюро по делам Европы и Евразии в госдепартаменте считают, что исключение этой программы из указа Дональда Трампа об ограничениях критически важно для обеспечения национальной безопасности.



Издание отмечает, что документы и источники подтверждают срочность этого обращения, поскольку замораживание помощи может негативно сказаться на текущих программах, связанных с Украиной.

Ранее ​«Радио 1» передавало, ​что Трамп отменил ограничения Байдена на поставки авиабомб Израилю.

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#сша
#документы
#обращения
#украина
Над российским регионом раздалась серия взрывов
SHOT: Серия взрывов раздалась над Рязанью, сработала система ПВО
26 января 2025, 01:45

Фото: iStock/dzika_mrowka

Над Рязанью прогремела серия взрывов. Предположительно, сработала система противовоздушной обороны (ПВО).
Очевидцы сообщили Telegram-каналу SHOT, что на окраине города около 15 минут назад слышались от трёх до пяти взрывов. В ночном небе была замечена яркая вспышка, а в некоторых районах сработали сигналы воздушной тревоги.

Предполагается, что Вооружённые силы Украины снова пытаются атаковать местный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). По данным очевидцев, система ПВО успешно сбивает цели над городом.

На данный момент официальных сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что неизвестный поджег сразу три ресторана в Краснодаре. Было эвакуировано более 100 человек.

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В Верховной раде призвали министра обороны Украины уйти в отставку
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#сво
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В Верховной раде призвали министра обороны Украины уйти в отставку
Депутат Рады Радина призвала главу Минобороны Украины уйти в отставку
25 января 2025, 20:42

Фото: iStock/olegda88

Депутат Верховной рады Анастасия Радина призвала министра обороны страны Рустема Умерова уйти в отставку на фоне проблем с выполнением оборонных контрактов, которые были заключены ведомством при его шефстве. Об этом парламентарий написала в своих соцсетях.
Она подчеркнула, что Умеров нарушает закон, своими решениями он продлевает невыполнение оружейных контрактов, не может упростить бюрократию согласования контрактов и разрушает доверие страны к Минобороны Украины. К тому же, ведомственный департамент военно-технической политики, по состоянию на ноябрь 2024 года, не выполнил более половины договоров, заключённых ещё в 2022-2023 годах.

В связи с этим, Радина призвала его подать заявление об отставке.

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#договор
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#минобороны
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Школьный учитель из Красноярского края отправился на СВО вслед за сыном
25 января 2025, 19:26

Фото: istockphoto/zim286

В сентябре 2022 года на военную службу мобилизовали Артёма — спасателя и педагога военно-патриотического клуба из города Шарыпово Красноярского края. Его отец Дмитрий работал там же учителем ОБЖ, а через полгода отправился на помощь сыну в зону спецоперации.
Прибыв в воинскую часть, 48-летний мужчина сначала бескорыстно помогал бытовым службам подразделения, сообщает телеграм-канал SHOT. Он чинил технику, следил за исправной работой генераторов. Затем Дмитрию пришлось подписать полноценный контракт, так как никто не мог нести за него ответственность в таком опасном месте. Получив позывной техник, учитель стал принимать участие в боевых действиях в одном взводе с сыном.

Родственные узы — не единственное, что побудило Дмитрия отправиться на СВО. Он считает, что не может учить детей патриотизму правилам поведения в чрезвычайных ситуации, если сам не примет участие в боевых действиях.

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Зеленский попытался оправдаться за указ о запрете переговоров с Россией
25 января 2025, 19:13

Владимир Зеленский попытался оправдаться за свой указ о запрете переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Это произошло в ходе совместной пресс-конференции с главой Молдавии Майей Санду, которая находится с визитом в Киеве.
Политик заявил, что подписанный им указ был продиктован обстоятельствами того момента, когда он принимался. Тогда было много теневых политических процессов, в работу были вовлечены украинские депутаты, евродепутаты и США.

Однако теперь Зеленский изменил свою позицию и вновь заговорил о переговорах с Россией. Он подчеркнул, что не знает, каким будет формат мирного урегулирования, однако полагает, что в нём примут участие Украина, США, Европа и Россия.

Ранее украинские власти придерживались бескомпромиссной риторики в вопросах участия России в переговорах, а также пытались собирать «мирные» конференции без участия Москвы, которые, впрочем, оборачивались полным фиаско.

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#переговоры
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Украина продолжает получать военную помощь от США, несмотря на указ Трампа
Украина продолжает получать помощь от США по принятым ранее программам
25 января 2025, 18:37

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Украина, несмотря на приостановление западных поставок, продолжает получать военную помощь от США по ранее утверждённым программам. Об этом заявил глава украинского центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, слова которого приводит местное издание «Судебно-юридическая газета».
В минувший вторник Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставлении другим странам помощи в целях развития для оценки соответствия программ американской внешней политике.

Коваленко подчеркнул, что Украина продолжает получать помощь от США в рамках пакетов военной помощи, которые были приняты до вступления в силу указа Трампа.

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#политика
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Двух россиян обвинили в атаке на военный аэродром Минобороны РФ
Россияне Косяченко и Туриева обвиняются в атаке на аэродром Минобороны РФ
25 января 2025, 18:20

Фото: iStock/BrianAJackson

Двух россиян, которые проходят по уголовному делу о теракте на объектах РЖД в пользу Украины, обвинили в атаке на военный аэродром с использованием дронов. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что речь идёт о Максиме Косяченко и Татьяне Туриевой, которых обвиняют в совершении теракта с применением беспилотников по территории аэродрома Минобороны России 16 августа 2023 года. Также их подозревают в минировании других военных объектов.

В материалах дела уточняется, что их вина была подтверждена показаниями свидетелей. Однако в деле могут появиться другие фигуранты.

Косяченко и Туриева были задержаны в сентябре 2023 года. По данным следствия, они получили задание от Главного управления разведки (ГУР) Украины через мессенджеры Telegram и Viber. После этого они повредили два объекта на неназванном участке железной дороги.

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#уголовное дело
#задержание
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Unherd: Западу следует для начала переговоров разморозить российские активы
25 января 2025, 15:34

Фото: istockphoto/Max Zolotukhin

Западу придётся разморозить российские зарубежные активы. Это необходимо будет сделать для того, чтобы начать с Россией переговоры относительно мирного урегулирования на Украине.
Такое предположение высказали обозреватели издания Unherd. В публикации отмечается, что это вполне себе очевидный шаг, хотя об этом почти не пишут журналисты и не говорят политики.

Кроме того, авторы материала указывают, что Запад демонстрирует некоторую наивность и слабые познания, когда верит экономическим аналитикам, дающим неверную оценку ситуации в России. Этим они всего лишь выдают желаемое за действительное, подчёркивает автор статьи.

Обозреватели также отмечают, что введением повышенных тарифов против Москвы Дональд Трамп причинит вред собственной стране, ведь США продолжают закупать у России материалы для атомной энергетики. Что касается новых санкций, то они уже не окажут существенного влияния, заключают авторы статьи.

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#сша
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#дональд трамп
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#запад
#активы
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Суд в Курске арестовал предполагаемого убийцу жителей Русского Поречного
25 января 2025, 15:08

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Суд в Курске заключил под стражу военнослужащего Вооружённых сил Украины (ВСУ) Евгения Фабрисенко. Он подозревается в убийстве не менее шести мирных жителей села Русское Поречное.
Тела погибших со следами пыток были обнаружены 17 января после освобождения населённого пункта российскими войсками, напоминает объединённая пресс-служба судов региона. Жертвы жестокости ВСУ со связанным руками нашли в подвале бойцы Вооружённых сил РФ.

В сообщении пресс-службы указано, что Ленинский районный суд города Курска заключил под стражу 26-летнего украинского военнослужащего. Он подозревается в совершении особо тяжких преступлений на территории Суджанского района Курской области. Уточняется, что обвинения штурмовику Фабрисенко предъявлены по части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт, повлекший причинение смерти человеку) и статьям 131 и 132 УК РФ (преступления против половой неприкосновенности).

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#курская область
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Офис Зеленского в ближайшие дни объявит о страшном для молодых украинцев решении
Щур: офис Зеленского в ближайшие дни предложит снизить возраст мобилизации
25 января 2025, 14:42

Фото: iStock/Silent_GOS

В ближайшие дни офис Владимира Зеленского объявит о поправках в законодательство о снижении призывного возраста на Украине. Об этом сообщает местное издание «Политика Страны», ссылаясь на советника военного департамента ведомства Николая Щура.
Отмечается, что ожидается целый комплекс изменений к закону и к указам главы государства. В документы будут внесены разного уровня изменения, презентация которых пройдёт в ближайшее время.

Щур подчеркнул, что в работе над поправками участвовали представители Минобороны, Генштаба и других украинских ведомств и общественных организаций.

Напомним, что весной прошлого года Зеленский подписал закон о снижении мобилизационного возраста с 27 до 25 лет.

В январе экс-советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины придётся принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет. В ответ на это Зеленский призвал укомплектовать ВСУ военной техникой и оружием.

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