В Конгрессе обрадовались приостановке помощи Украине

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Жители США приветствуют решение администрации американского лидера Дональда Трампа приостановить помощь другим странам. Об этом написала член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор-Грин в социальной сети X.
По словам конгрессвумен, Госдепартамент пребывает в состоянии шока, а американцы празднуют.
Напомним, ранее Государственный департамент Соединенных Штатов ввел масштабную приостановку иностранной помощи почти для всех государств, включая Украину. Согласно распоряжению госсекретаря Марко Рубио, большинство программ будут заморожены на 90 дней.
До этого Владимир Зеленский заявил, что без помощи США Украина проиграет в текущем вооруженном конфликте с Россией. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Напомним, ранее Государственный департамент Соединенных Штатов ввел масштабную приостановку иностранной помощи почти для всех государств, включая Украину. Согласно распоряжению госсекретаря Марко Рубио, большинство программ будут заморожены на 90 дней.
До этого Владимир Зеленский заявил, что без помощи США Украина проиграет в текущем вооруженном конфликте с Россией. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова