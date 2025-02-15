Выяснили причину уничтожения истребителя F-16 ВСУ собственным ЗРК Patriot

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Американский истребитель F-16, переданный Украине, мог быть сбит украинскими военными из-за отсутствия подключения к системе тактической связи Link 16, используемой НАТО. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным издания, инцидент произошел в августе 2024 года. Самолет не был оснащен оборудованием для работы с Link 16, которая, помимо прочего, помогает наземным системам ПВО различать союзные и вражеские цели.
Примечательно, что сама Украина факт дружественного огня официально не признает. Киев отрицает, что истребитель F-16 был ошибочно сбит зенитно-ракетным комплексом (ЗРК) Patriot, поставленным США.
В Пентагоне не стали раскрывать детали и не подтвердили наверняка, был ли сбитый самолет подключен к этой системе.
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Примечательно, что сама Украина факт дружественного огня официально не признает. Киев отрицает, что истребитель F-16 был ошибочно сбит зенитно-ракетным комплексом (ЗРК) Patriot, поставленным США.
«Основная причина инцидента — отсутствие системы Link 16, которая позволяет пилотам передавать военным на земле информацию о своем местоположении», — уверяет WSJ.Указывается, что США в ответе за отсутствие системы опознавания, и что технология была намеренно сокрыта администрацией президента США Джо Байдена от украинской стороны.
В Пентагоне не стали раскрывать детали и не подтвердили наверняка, был ли сбитый самолет подключен к этой системе.
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Мария Моисеева