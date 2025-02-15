Выяснили причину уничтожения истребителя F-16 ВСУ собственным ЗРК Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте на Мюнхенской конференции по безопасности. По данным офиса Зеленского, стороны обсудили потребности ВСУ в артиллерии и координацию со странами альянса для выработки единой позиции по завершению конфликта.