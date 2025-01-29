Axios: США передали Украине хранившиеся в Израиле 90 ракет ЗРК Patriot

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Украина на этой неделе получила от США 90 ракет для ЗРК Patriot, которые ранее хранились в Израиле. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.
По данным портала, сначала ракеты доставили в Польшу, после чего они будут переданы Украине. Данная поставка оружия из Израиля стала крупнейшей с начала проведения СВО. Как отметили источники, ВВС Израиля посчитали ЗРК Patriot устаревшим, в связи с чем он был выведен из эксплуатации в апреле 2024 года.
Власти Украины предлагали отправить ракеты в США для их модернизации. При этом израильская сторона не решалась на это из-за опасений возможной реакции РФ. По итогу инициатива была одобрена только в сентябре премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Также власти страны уведомили Россию о возвращении ракет США, а не о передаче их Украине.
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