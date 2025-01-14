Министр обороны ФРГ Писториус: В Польше у украинской границы развернут Patriot

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До конца января Германия планирует разместить в польском городе Жешув неподалёку от границы с Украиной системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус во время своего визита в Киев.
По его словам, этот польский город имеет важное значение в качестве логистического узла, когда дело касается помощи Украине. Дваа зенитно-ракетных комплекса и 200 немецких солдат будут размещены в Жешуве вдобавок к уже расквартированным там норвежским военным, системам NASAMS и четырём истребителям F-35.
Борис Писториус прибыл в Киев с необъявленным визитом. Он подтвердил, что министерство обороны Германии подготовило новый пакет военной помощи Украине, который находится сейчас на согласовании в правительстве ФРГ.
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Александр Бойцов