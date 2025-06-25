NYT: утечка доклада об ударах по Ирану сорвала триумф Трампа на саммите НАТО
Утечка доклада американской разведки об эффективности ударов ВВС страны по ядерным объектам в Иране не позволила президенту США Дональду Трампу посетить саммит НАТО в Гааге с триумфом. Об этом пишет газета The New York Times.
Утечка произошла спустя несколько часов после приезда президента на саммит. Сам Трамп рассчитывал, что его будет ждать триумф на полях альянса. Информация разведки омрачила данные планы и усомнила его заявления о полном уничтожении ядерной программы Ирана.
Автором доклада являлся Пентагон, что еще сильнее ударило по репутации Трампа. Оборонное ведомство координировало нанесение ударов по Ирану, в связи с чем информация стала более весомой.
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