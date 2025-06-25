NYT: утечка доклада об ударах по Ирану сорвала триумф Трампа на саммите НАТО

25 июня 2025, 05:55

Дональд Трамп (Фото: iStock/olya_steckel)

Утечка доклада американской разведки об эффективности ударов ВВС страны по ядерным объектам в Иране не позволила президенту США Дональду Трампу посетить саммит НАТО в Гааге с триумфом. Об этом пишет газета The New York Times.