Spiegel: Европа попыталась скрыть понижение статуса Украины на саммите НАТО
Делегации из европейских стран попытались скрыть понижение статуса Украины на прошедшем саммите НАТО в Гааге. Об этом сообщает немецкая газета Der Spiegel.
«Европейские дипломаты НАТО уже несколько дней пытаются скрыть понижение статуса Украины на саммите», — передает издание.
В материале указывают, что таким образом европейские чиновники пытались сделать более привлекательной сделку по повышению расходов на оборону для американского президента Дональда Трампа.
На фоне этого Владимир Зеленский осознает понижение статуса Украины в НАТО, в связи с чем пытается активно напомнить альянсу о конфликте внутри страны. Одним из методов является попытка убедить Трампа ужесточить санкции в отношении РФ.