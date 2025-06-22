NYT: в Израиле считают, что США скоро вступят в войну с Ираном
Чиновники военных округов Израиля считают, что США скоро вступят в войну с Ираном и уже начали готовиться к этому. Об этом сообщает New York Times.
«Администрация Трампа не сообщала израильским военным, планируют ли США присоединиться к войне с Ираном... Вашингтон, скорее всего, вступит в войну и уже ведет подготовку к этому», — передает газета, ссылаясь на собственные источники.
Собеседники издания отметили, что США могут нанести удар по территории Ирана уже в ближайшие дни. Американские военные могут вступить в конфликт даже не смотря на то, что Тегеран согласился на проведение переговоров. Уточняется, что ответ иранской стороны не устроил властей США.