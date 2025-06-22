Иран наносит 19-ю волну ударов по целям в Израиле
Иранские войска наносят очередные ракетные удары по целям на территории Израиля. Об этом сообщает telegram-канал агентства Tasnim.
«Сегодня ночью, во время 19-й волны, большая часть ударных и смертоносных дронов движется к своим стратегическим целям...», — говорится в сообщении.
Иран начал 19-ю волну ударов в рамках проведения операции «Праведное обещание-3».
Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп проведет встречу с командой по нацбезопасности в ночь на 22 июня. Данные заседания начали проводиться регулярно после обострения конфликта на Ближнем Востоке.