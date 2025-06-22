22 июня 2025, 02:00

Дональд Трамп (Фото: iStock/olya_steckel)

Президент США Дональд Трамп вернулся в Вашингтон для встречи с командой по нацбезопасности в Белом доме. Об этом сообщает пресс-служба американского лидера.