Трамп вернулся в Вашингтон для встречи с командой по нацбезопасности
Президент США Дональд Трамп вернулся в Вашингтон для встречи с командой по нацбезопасности в Белом доме. Об этом сообщает пресс-служба американского лидера.
Трамп вернулся в столицу США из своего гольф-клуба в Нью-Джерси. От туда президент вылетел в субботу около полуночи по московскому времени. Через час самолет главы государства приземлился на базе Эндрюс. Уже от туда вертолет Трамп отправился в Белый дом.
После обострения конфликта на Ближнем Востоке Трамп проводит встречи с командой по нацбезопасности на регулярной основе. К тому же президент постоянно делает заявления по обострению ситуации между Ираном и Израилем. По информации некоторых СМИ, Трамп принимает решение, вступать ли США в конфликт на стороне Израиля.
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