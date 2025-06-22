Спецпосланник Трампа Гренелл попросил Маска сделать Starlink бесплатным в Иране
Спецпосланник президента США Ричард Гренелл обратился к американскому предпринимателю Илону Маску и попросил того сделать сервис спутниковой интернет-связи Starlink бесплатным в Иране в ближайшие недели. Об этом политик пишет в соцсети X.
«Илон Маск, можешь ли ты сделать Starlink бесплатным в Иране в течение следующих нескольких недель? У моих друзей в Иране сейчас нет постоянного доступа к информации», — попросил миллиардера Гренелл.
Сервис спутниковой интернет-связи Starlink позволяет выйти в сеть из любой точки планеты. Сам Гренелл выразил готовность внести со своей стороны пожертвования и понадеялся на то, что другие сделают то же самое.