Спецпосланник Трампа Гренелл попросил Маска сделать Starlink бесплатным в Иране

22 июня 2025, 01:48

Илон Маск (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Спецпосланник президента США Ричард Гренелл обратился к американскому предпринимателю Илону Маску и попросил того сделать сервис спутниковой интернет-связи Starlink бесплатным в Иране в ближайшие недели. Об этом политик пишет в соцсети X.







«Илон Маск, можешь ли ты сделать Starlink бесплатным в Иране в течение следующих нескольких недель? У моих друзей в Иране сейчас нет постоянного доступа к информации», — попросил миллиардера Гренелл.