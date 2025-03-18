Рубио заявил, что до заключения мира на Украине еще далеко

Фото: iStock/sandsun
По словам Госсекретаря США Марко Рубио, до заключения мира на Украине еще далеко. Об этом он сказал в интервью радиостанции Fox News.
«Мы не близки к миру. Нам ещё над многим предстоит поработать, но мы ближе, чем были две недели назад», — сказал Рубио.
При этом американский Госсекретарь уточнил, что процесс к достижению мира продвинулся, а участники стали ближе к урегулированию конфликта.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о желании всех сторон заключить 30—дневное перемирие на Украине. Это он сказал перед телефонным разговором с российским лидером ВЛадимиром Путиным, который пройти 18 марта.
Читайте также:
Зеленский пожаловался Макрону на условия РФ для прекращения огня
Трамп: переговоры по украинскому конфликту вступают в критическую стадию
Трамп: провал ВСУ в Курской области не связан с приостановкой поддержки Киева
Иван Мусатов