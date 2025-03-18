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Трамп: многие договоренности по Украине уже согласованы, но некоторые нет

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

По словам президента США Дональда Трампа, многие из договоренностей по украинскому конфликту уже согласованы, но некоторые из них еще нет. Об этом американский лидер написал в соцсети Тruth Social.
«Многие элементы окончательной договоренности были согласованы, но многие остаются», — пишет Трамп.

Помимо этого глава США отметил, что очень ждет предстоящего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Диалог между лидерами государств состоится во вторник, 18 марта.

Ранее Трамп заявлял о своей уверенности в том, что Россия заключит 30—дневное перемирие с Украиной.

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Рубио заявил, что до заключения мира на Украине еще далеко
18 марта 2025, 01:55

Фото: iStock/sandsun

По словам Госсекретаря США Марко Рубио, до заключения мира на Украине еще далеко. Об этом он сказал в интервью радиостанции Fox News.
«Мы не близки к миру. Нам ещё над многим предстоит поработать, но мы ближе, чем были две недели назад», — сказал Рубио.

При этом американский Госсекретарь уточнил, что процесс к достижению мира продвинулся, а участники стали ближе к урегулированию конфликта.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о желании всех сторон заключить 30—дневное перемирие на Украине. Это он сказал перед телефонным разговором с российским лидером ВЛадимиром Путиным, который пройти 18 марта.

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Трамп уверен в согласии РФ на 30—дневное перемирие
18 марта 2025, 00:48

Фото: iStock/Diy13

Президент США Дональд Трамп уверен, что Россия согласится на 30—дневное перемирие. Об этом американский лидер заявил в беседе с журналистами пресс-пула Белого дома.
«Они сделают это», — ответил Трамп на соответствующий вопрос.

Ранее глава США сказал, что переговоры по урегулированию украинского конфликта вступают в критическую стадию. Еще он заверил в желании всех сторон заключить перемирие. Заявление было сделано перед телефонным разговор Трампа и президента России Владимира Путина, который пройдет 18 марта.

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#рф
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#украина
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Зеленский пожаловался Макрону на условия РФ для прекращения огня
18 марта 2025, 00:19

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

Владимир Зеленский пожаловался президенту Франции Эммануэлю Макрону на условия России, которые она выдвигает для прекращения огня. Об этом глава киевского режима написал в своем telegram-канале.
«Украина готова к безусловному 30-дневному прекращению огня. Но чтобы перейти к его реализации, Россия должна перестать выдвигать условия. И об этом мы тоже говорили с президентом Макроном», — написал Зеленский.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по украинскому конфликту вступают в критическую стадию. Это он высказал перед предстоящим телефонным разговором с российским лидером Владимиром Путиным.

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Трамп: переговоры по украинскому конфликту вступают в критическую стадию
18 марта 2025, 00:02

Фото: iStock/sb2010

По словам американского президента Дональда Трампа, переговоры по урегулированию украинского конфликта вступают в критическую стадию. Об этом глава США заявил во время выступления в Кеннеди-центре в Вашингтоне.
«Мы подходим к очень критической стадии и хотим полностью решить вопрос России и Украины. Думаю, Украина этого хочет, я знаю – они хотят. Все игроки этого хотят. Кровопролитие происходит колоссальное, такое, какого мало кто видел», — заявил президент.

Трамп уточнил, что намерен сконцентрироваться на урегулировании конфликта. Также он назвал очень важным предстоящий телефонный разговор с главой РФ Владимиром Путиным, который состоится во вторник.

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#президент
#украина
#рф
#трамп
#дональд трамп
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#переговоры
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Трамп: провал ВСУ в Курской области не связан с приостановкой поддержки Киева
17 марта 2025, 23:42

Фото: iStock/Michele Ursi

По словам президента США Дональда Трампа, приостановка военной поддержки Киева не повлияла на провал ВСУ в Курской области. Об этом пишет РИА Новости.
«Нет, вовсе нет. Скорее наоборот. Думаю, это было оценено по достоинству», — ответил американский лидер на соответствующий вопрос.

Трамп отметил, что США должны были заставить Украину поступить правильно и это было не просто. По мнению президента, сейчас Киев поступает именно так и участвует в достижении урегулирования конфликта.

Напомним, что наступление российской армии на оккупированные ВСУ территории Курской области увенчалось успехом. ВС РФ практически полностью освободили регион от украинских военных.

При этом ранее Вашингтон приостановил военную поддержку Киева. По информации Politico, это в значительной степени повлияло на провал ВСУ в Курской области.

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