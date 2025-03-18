Трамп: многие договоренности по Украине уже согласованы, но некоторые нет

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
По словам президента США Дональда Трампа, многие из договоренностей по украинскому конфликту уже согласованы, но некоторые из них еще нет. Об этом американский лидер написал в соцсети Тruth Social.
«Многие элементы окончательной договоренности были согласованы, но многие остаются», — пишет Трамп.
Помимо этого глава США отметил, что очень ждет предстоящего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Диалог между лидерами государств состоится во вторник, 18 марта.
Ранее Трамп заявлял о своей уверенности в том, что Россия заключит 30—дневное перемирие с Украиной.
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Иван Мусатов