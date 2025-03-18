В МИД Украины заявили о готовности завершить конфликт

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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о готовности Киева завершить конфликт в этом году, по итогам переговоров с США в Джидде. Об этом политик заявил в ходе выступления на коференции «Диалог Райсина» в Нью-Дели.
Переговоры между американской и украинской делегациями состоялись в городе Джидда в Саудовской Аравии 11 марта. По их итогам было представлено совместное заявление сторон, по которому Киев готов принять предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней.
Сибига отметил, что после этих переговоров у Украины появились новые возможности для завершения конфликта уже в этом году, которыми страна собирается воспользоваться.
Глава МИД подчеркнул, что Киев не препятствует заключению мира, а поддержка предложения США о 30-дневном прекращении огня необходима для того, чтобы конфликт не воспринимался как замороженный.
Также Сибига напомнил о телефонном разговоре Дональда Трампа и Владимира Путина, который должен состояться во вторник. Украинский министр выразил надежду, что после этой беседы ситуация станет яснее.
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Сибига отметил, что после этих переговоров у Украины появились новые возможности для завершения конфликта уже в этом году, которыми страна собирается воспользоваться.
Глава МИД подчеркнул, что Киев не препятствует заключению мира, а поддержка предложения США о 30-дневном прекращении огня необходима для того, чтобы конфликт не воспринимался как замороженный.
Также Сибига напомнил о телефонном разговоре Дональда Трампа и Владимира Путина, который должен состояться во вторник. Украинский министр выразил надежду, что после этой беседы ситуация станет яснее.
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Анастасия Чинкова