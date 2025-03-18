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В МИД Украины заявили о готовности завершить конфликт

Глава МИД Украины Сибига заявил о готовности Киева завершить конфликт в этом году
Фото: iStock/sb2010

Фото: iStock/sb2010

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о готовности Киева завершить конфликт в этом году, по итогам переговоров с США в Джидде. Об этом политик заявил в ходе выступления на коференции «Диалог Райсина» в Нью-Дели.
Переговоры между американской и украинской делегациями состоялись в городе Джидда в Саудовской Аравии 11 марта. По их итогам было представлено совместное заявление сторон, по которому Киев готов принять предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней.

Сибига отметил, что после этих переговоров у Украины появились новые возможности для завершения конфликта уже в этом году, которыми страна собирается воспользоваться.

Глава МИД подчеркнул, что Киев не препятствует заключению мира, а поддержка предложения США о 30-дневном прекращении огня необходима для того, чтобы конфликт не воспринимался как замороженный.

Также Сибига напомнил о телефонном разговоре Дональда Трампа и Владимира Путина, который должен состояться во вторник. Украинский министр выразил надежду, что после этой беседы ситуация станет яснее.

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Карлсон назвал идиотами тех, кто считает РФ бензоколонкой с ядерным оружием
18 марта 2025, 11:08

Такер Карлсон (Фото: kremlin.ru)

Американский журналист Такер Карлсон резко высказался об американских политиках, которые назвали Россию «бензоколонкой с ядерным оружием».
Журналист напомнил, что одним из авторов высказываний подобного рода стал бывший сенатор Джон Маккейн, и назвал его «клоуном с низким IQ».

«"Бензоколонка с ядерным оружием". Серьёзно? Вы вообще читали Толстого? Вы там когда-нибудь были? Вам может не нравиться Россия, но называть её бензоколонкой? Да вы просто идиот», — сказал Карлсон в беседе с ведущим RT Риком Санчесом.

Он добавил, что он не хочет жить в стране, где ущемляются права спортсменов из-за славянской фамилии.

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#россия
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#журналист
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Белый дом отверг требование вернуть статую Свободы во Францию
18 марта 2025, 09:57

Фото: istockphoto/Tzido

Вашингтон не собирается возвращать монумент статуи Свободы во Францию, как этого потребовал депутат Европарламента Рафаэль Глюксманн. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
Во время брифинга ей был задан вопрос, намерен ли президент Дональд Трамп возвращать один из символов США, как этого потребовали во Франции.

«Абсолютно нет», — ответила пресс-секретарь Белого дома.

Она также напомнила о заслугах американцев перед европейской страной.

«И мой совет этому неназванному французскому политику низкого уровня — напомнить им, что только из-за Соединенных Штатов Америки французы сейчас не говорят по-немецки», — подчеркнула представитель американской администрации.

Ранее депутат Европарламента Рафаэль Глюксманн потребовал вернуть «домой» статую Свободы, некогда подаренную американцам Францией.

«Мы подарили ее вам, но, похоже, вы ее презираете», — заявил политик.

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#франция
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ХАМАС: решение Израиля вернуться к войне означает смертный приговор заложникам
18 марта 2025, 06:51

Фото: iStock/Yuliia Bukovska

Решение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху возобновить боевые действия в секторе Газа означает смертный приговор заложникам. Об этом заявил член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк.
«Решение Нетаньяху о возвращении к войне — это решение о принесении в жертву пленных оккупации и вынесении им смертного приговора», — заявил представитель ХАМАС.

Израильская армия возобновила операцию в секторе Газа против группировки Хамас в ночь на 18 марта. По словам Нетаньяху, решение принято из-за отказа представителей движения освободить заложников и продлить режим прекращения огня.

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#израиль
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Нетаньяху: Израиль начал удары по сектору Газа за отказ освободить заложников
18 марта 2025, 06:38

Фото: iStock/CatEyePerspective

По словам премьер—министра Израиля Биньямина Нетаньяху, страна возобновила боевые действия в секторе Газа в ночь на 18 марта за отказ палестинского движения ХАМАС освободить заложников и продлить режим прекращения огня. Об этом сообщила канцелярия премьера.
«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац поручили Армии обороны Израиля принять решительные меры против террористической организации ХАМАС в секторе Газа. Это произошло после того, как ХАМАС неоднократно отказывался освободить наших похищенных и отверг все предложения, полученные от спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и от посредников», — передает текст сообщения канцелярии РИА Новости.

На данный момент израильская армия наносит удары по всем объектам ХАМАС в секторе Газа. Отмечается, что теперь страна будет действовать против палестинской группировки с нарастающей военной силой. Официальное перемирие между сторонами завершилось 1 марта.

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#заложники
#хамас
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Bloomberg: Британия и ЕС обсудят конфискацию замороженных активов РФ
18 марта 2025, 06:24

Фото: iStock/emarto

На встрече 18 марта министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми и глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас обсудят конфискацию замороженных российских активов. Об этом сообщает Bloomberg.
Стороны проведут диалог о том, как именно можно обеспечить правильное юридическое и финансовое основание для изъятия замороженных активов России. При этом ранее Financial Times сообщало о возросшем интересе иностранных инвесторов к российским облигациям. Поводом для этого стало ожидание того, что американский президент Дональд Трамп ослабит санкции в отношении РФ.

Французский лидер Эммануэль Макрон уже поручал своему правительству рассмотреть возможные последствия изъятия российских активов. Сейчас в республике находится 230 миллиардов евро, принадлежащих РФ.

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