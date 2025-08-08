Экс-аналитик ЦРУ рассказал, что может привести к уходу Трампа в отставку

08 августа 2025, 08:01

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: конфликт на Украине может вести к отставке Трампа

Фото: iStock/Vacclav

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может оказаться под давлением уйти в отставку, если он разрешит использование силы в конфликтах вокруг Ирана или Украины, что приведет к серьезным потерям среди американских военнослужащих. Об этом пишет РИА Новости.





Джонсон отметил, что в случае, если США понесут значительные потери в результате военных действий, общественное и политическое давление на Трампа возрастет.





«Мы могли бы дойти до такого этапа», — подчеркнул он, добавив, что в такой ситуации Трамп мог бы сложить полномочия и передать власть вице-президенту Джей Ди Вэнсу.

«Его воспринимали бы как полностью дискредитировавшего свое президентство. Думаю, это возможный исход», — заключил Джонсон.