Axios: заявления США о выходе из переговоров по Украине направлены против Киева

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Заявления США о потенциальном выходе из переговоров по украинскому конфликт скорее направлены против Киева. Об этом пишет Axios.
«Три европейских дипломата посчитали, что комментарии Рубио были в основном направлены на украинцев», — говорится в сообщении.
Соответствующий материал написан на фоне заявлений госсекретаря США Марко Рубио. К тому же ранее американский президент Дональд Трамп говорил, что Штаты перестанут оказывать военную поддержку Украине. Известно, что США надеются добиться прекращения огня на Украине в течение нескольких недель.
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Иван Мусатов