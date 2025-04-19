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Bloomberg: США готовы признать Крым российским по сделке о мире на Украине

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

США готовы признать Крым российским в рамках урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает Bloomberg.
«США готовы признать российский контроль над Крымом в рамках более широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом», — пишет агентство.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил Евросоюзу взять пример с США в случае их отказа от посредничества по урегулированию украинского конфликта.

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#сша
#соглашения
#россия
#украина
#крым
Тимошенко раскритиковала открытие ЛГБТ-кинофестиваля в Киеве в Страстную пятницу
18 апреля 2025, 23:23

Фото: iStock/sandsun

Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко раскритиковала открытие ЛГБТ*-кинофестиваля в Киеве в Страстную пятницу. Об этом политик пишет на своей странице в Facebook**.
«Знаете, как буквально выглядит «ничего святого»? Это ЛГБТ-кинофестиваль в Страстную пятницу и во время Пасхальных праздников», — пишет Тимошенко.

К тому же политик призвала организаторов осознать ошибку и отменить мероприятие.

Тимошенко не единственная, кто негативно отреагировал на фестиваль. Ее поддержал глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев. Политик саркастически отнесся к мероприятию.

«Открывать свой фестиваль в Страстную пятницу и в целом проводить его на Пасхальные праздники <...> Cерьезно?» — заявил Гетманцев.

Еще негативно к фестивалю отнесся митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука из УПЦ. Подобное мероприятие во время христианского праздника он назвал надругательством.

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Путин внёс изменения в указ времён Медведева о военной форме
Путин изменил правила ношения военной формы для армии и спецслужб
18 апреля 2025, 21:56

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Президент России Владимир Путин внёс изменения в правила ношения военной формы для армии и спецслужб. Соответствующий указ представлен на официальном портале правовой информации.
Отмечается, что изменения затронули летнюю и зимнюю экипировку ВС РФ, ФСБ, ФСО, СВР и Росгвардии.

В документе представлены требования к форме офицеров, прапорщиков, курсантов, включая представителей высшего командования ФСБ и Главного управления спецпрограмм президента. В частности, речь идёт о введении новых элементов шитья и нашивок.

Для старших и младших офицеров прописаны новые правила ношения погон, что будет зависеть от ведомства и типа службы. Для военнослужащих ФСО на фуражки и погоны добавили канты василькового цвета.

Также были внесены изменения в форму офицеров ВМФ и сотрудников ФСБ, которые проходят службу на кораблях. В том числе уточняются правила ношения формы для женщин-военнослужащих.

Кроме того, из новой версии документа были убраны некоторых положения, которые действовали ещё со времён пребывания у власти Дмитрия Медведева.

Изменения вступили в силу со дня публикации. Они будут финансироваться за счёт нынешних бюджетных средств силовых структур.

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#правила
#вс рф
#одежда
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Филимонов: Из-за ограничения продаж спиртного в Вологодской области закрылась треть алкомаркетов
Ограничение продаж спиртного в Вологодской области «закрыло» 220 алкомаркетов
18 апреля 2025, 20:15

Георгий Филимонов (Фото: Телеграм filimonov_official)

В Вологодской области на фоне ограничения продаж спиртосодержащей продукции в будние дни закрылись 220 алкомаркетов. Это составляет 33% от их общего количества в регионе на начало года.
Такие цифры в своём телеграм-канале привёл глава региона Георгий Филимонов, ранее инициировавший такие изменения в торговой политике относительно алкогольной продукции. Он уточнил, что среди закрывшихся магазинов 144 представляют федеральные торговые сети, а 76 — региональные. Глобальной целью губернатор назвал кратное сокращение количества алкоголя на рынке.

Филимонов также напомнил, что основной задачей является не закрытие торговых точек, а их перепрофилирование, создание новых мест общественного питания. Следует перенаправить силы и средства из «наливаек» в кафе и рестораны, повысить качество сферы услуг, в том числе для повышения туристической привлекательности региона, отметил губернатор.

К положительным факторам введения ограничений на продажу алкогольной продукции Георгий Филимонов отнёс также снижение количества преступлений, совершённых в состоянии опьянения. Число таких правонарушений сократилось на 31%, в абсолютном выражении — с 627 до 433, а это доказывает, что направление выбрано верно, заключил глава региона.

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Правительство РФ хочет позволить лицам без гражданства служить в армии России
18 апреля 2025, 19:24

Фото: istockphoto/zim286

Лица без гражданства могут получить право служить в российской армии. Правительство внесло на рассмотрение в Государственную думу законопроект, согласно которому они смогут заключать контракт на прохождение воинской службы в рядах Вооружённых сил РФ и воинских формированиях.
Соответствующие поправки, внесённые кабинетом министров, были опубликованы на официальном сайте нижней палаты российского парламента сегодня, 18 апреля. Правительственная инициатива вносит изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе», а также связанные с ним поправки в шесть других федеральных законов.

Согласно действующему законодательству, проходить службу в рядах ВС РФ имеют право, помимо россиян, граждане иностранных государств. Под лицами же без гражданства понимаются те, у кого нет российского паспорта и нет доказательства наличия у них гражданства другой страны.

В случае принятия поправок закон в новой редакции вступит в силу со дня его опубликования «в целях безотлагательности принятия дополнительных мер по доукомплектованию Вооруженных сил РФ». В пояснительной записке к законопроекту указано, что он направлен на расширение круга лиц, которые могут поступить на воинскую службу по контракту.

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#вс рф
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Депутат ГД Журова раскритиковала резолюцию ООН с обвинениями в адрес России
18 апреля 2025, 18:26

Фото: istockphoto/OlyaSolodenko

Любые обвинения в адрес России в ООН либо на любых других международных площадках являются неприемлемыми. Об этом заявила депутат Государственной думы РФ Светлана Журова.
Своё мнение парламентарий высказала в разговоре с корреспондентом издания «Лента.ру». Она также прокомментировала тот факт, что резолюцию, в которой Россия называлась агрессором, подписали Армения, Грузия и Словакия. Журова предположила, что, помимо осуждения России, в документе содержалось много пунктов, которые были выгодны указанным странам. Отсюда и их поддержка резолюции «Сотрудничество между ООН и Советом Европы».

«Любые обвинения в адрес России на этих площадках (...) для меня неприемлемы. (…) Видимо, так сделали, что там много важных для этих стран моментов, но кто-то внес поправку, чтобы завуалированно сделать, что еще и Россия — агрессор. Скорее всего, там было много пунктов, которые эти страны поддерживают», — пояснила депутат.

Ранее стало известно, что Армения, Грузия и Словакия поддержали эту резолюцию, предполагающей укрепление сотрудничества между ООН и Советом Европы. Всего в поддержку принятия документа выступили 105 стран. Против проголосовали девять стран, включая США.

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