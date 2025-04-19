Bloomberg: США готовы признать Крым российским по сделке о мире на Украине

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США готовы признать Крым российским в рамках урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает Bloomberg.
«США готовы признать российский контроль над Крымом в рамках более широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом», — пишет агентство.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил Евросоюзу взять пример с США в случае их отказа от посредничества по урегулированию украинского конфликта.
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Иван Мусатов