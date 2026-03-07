Пезешкиан: Иран ожидает поддержку со стороны России на фоне атак США и Израиля

07 марта 2026, 01:55

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

В ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран рассчитывает на поддержку Москвы на фоне атак со стороны США и Израиля. Об этом пишет РИА Новости.