Пезешкиан: Иран ожидает поддержку со стороны России на фоне атак США и Израиля

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

В ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран рассчитывает на поддержку Москвы на фоне атак со стороны США и Израиля. Об этом пишет РИА Новости.



Пезешкиан выразил надежду, что Россия воспользуется своим авторитетом на международной арене. Опираясь на него, она бы могла значительно поддержать законные права иранского народа в свете последних нападений.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль нанесли серию ударов по Ирану, что привело к разрушениям и жертвам. В ответ Тегеран атаковал израильскую территорию и военные американские объекты на Ближнем Востоке, География конфликта распишилась до Персидского залива и Средиземноморья, подробности читайте в материале «Радио 1».

Ранее сообщалось, что во время беседы с иранским президентом Путин выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью аятоллы Али Хаменеи.

Мария Моисеева

