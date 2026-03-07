Пезешкиан: Иран ожидает поддержку со стороны России на фоне атак США и Израиля
В ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран рассчитывает на поддержку Москвы на фоне атак со стороны США и Израиля. Об этом пишет РИА Новости.
Пезешкиан выразил надежду, что Россия воспользуется своим авторитетом на международной арене. Опираясь на него, она бы могла значительно поддержать законные права иранского народа в свете последних нападений.
Напомним, что 28 февраля США и Израиль нанесли серию ударов по Ирану, что привело к разрушениям и жертвам. В ответ Тегеран атаковал израильскую территорию и военные американские объекты на Ближнем Востоке, География конфликта распишилась до Персидского залива и Средиземноморья, подробности читайте в материале «Радио 1».
Ранее сообщалось, что во время беседы с иранским президентом Путин выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью аятоллы Али Хаменеи.
