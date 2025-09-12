NYT: в США уничтожили контрацептивы для бедных стран по приказу Трампа

12 сентября 2025, 15:51

Фото: iStock/rarrarorro

Контрацептивы агентства США по международному развитию, которые предназначались для бедных стран в качестве помощи, были уничтожены по приказу президента Дональда Трампа. Об этом сообщает New York Times.





Контрацептивов уничтожено на сумму 9,7 миллиона долларов. Они хранились в Бельгии, а сжечь их планировали во Франции.





«По указанию администрации Трампа были уничтожены противозачаточные таблетки и другие контрацептивы стоимостью в миллионы долларов, предназначенные для людей в странах с низким уровнем дохода», — передает издание.