NYT: в США уничтожили контрацептивы для бедных стран по приказу Трампа
Контрацептивы агентства США по международному развитию, которые предназначались для бедных стран в качестве помощи, были уничтожены по приказу президента Дональда Трампа. Об этом сообщает New York Times.
Контрацептивов уничтожено на сумму 9,7 миллиона долларов. Они хранились в Бельгии, а сжечь их планировали во Франции.
«По указанию администрации Трампа были уничтожены противозачаточные таблетки и другие контрацептивы стоимостью в миллионы долларов, предназначенные для людей в странах с низким уровнем дохода», — передает издание.
Как оказалось, ряд международных организаций предлагали американским властям купить контрацептивы или принять их в дар. В таком случае правительство США не понесло бы никаких убытков и даже, наоборот, могло окупить затраченные средства. Власти все равно решили уничтожить контрацептивы, что обошлось им в 167 тысяч долларов.